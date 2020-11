Addio a Guglielmo Paganin, fondatore de Icybernonni

Icybernonni in lutto per la morte di Guglielmo Paganin, figura importante del mondo del volontariato vercellese, in particolare per il suo impegno a favore della promozione dell’invecchiamento attivo.

Fondatore nel 2006, dell’Associazione Icybernonni, ne era stato presidente fino al 2014, per diventarne poi past president.

Paganin era convinto dell’importanza di creare occasioni di socializzazione e formazione per gli over sessentenni per mantenerli attivi, in particolare, attraverso la conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie, uno strumento importantissimo di emancipazione e di avvicinamento e condivisione con le nuove generazioni.

Si era fatto, così, promotore, di diverse iniziative e progetti, come la realizzazione di numerosi corsi di informatica gratuiti.

“Guglielmo Paganin – ricorda Renzo Pregnolato, attuale presidente dell’Associazione Icybernonni - è stato per noi un esempio e una fonte inesauribile di idee e stimoli, sempre orientati al coinvolgimento degli over sessantenni per dare loro nuove occasioni di impegno e socializzazione. Lo ricorderemo sempre con affetto e gratitudine. Rivolgo, unitamente ai volontari della sua associazione, le più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia”.