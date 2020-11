Tiramani: "Barbieri e parrucchieri aperti. E i centri estetici?"

Nei servizi alla persona autorizzati a restare aperti compaiono barbieri e parrucchieri, ma non centri estetici.

"Svista o scelta?" si chiede Paolo Tiramani, deputato e sindaco di Borgosesia.

Che, in una nota stampa, precisa: "Nel nuovo Dpcm non viene fatta alcuna menzione ai centri estetici. A questo punto è plausibile pensare che anche questi verranno “risparmiati” dalla chiusura forzata nelle zone rosse, analogamente ai parrucchieri per uomini e donne, ma è necessario un chiarimento da parte del governo. Sarebbe una scelta irrazionale. Se, invece, rientrassero inspiegabilmente nelle attività costrette ad abbassare le serrande, sarebbe l’ennesima scelta irrazionale della maggioranza soprattutto a fronte degli impegni profusi nei mesi scorsi da parte delle estetiste per ottemperare ai precisi protocolli di salute e sicurezza che hanno comportato anche ingenti investimenti economici. Serve chiarezza: a questo proposito ho attivato gli uffici della Camera e presenterò un’interrogazione affinché ci sia la certezza, dettata da logica e buonsenso, che anche i centri estetici rientrino a tutti gli effetti nella categoria dei servizi di cura alla persona come parrucchieri e barbieri, ovviamente secondo i più alti standard di sicurezza”.