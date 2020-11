Pallets: "Il Comune non si può nascondere dietro ai tecnici"

Le verità rivelate e i patti traditi. Puntano su questi due aspetti i consiglieri delle liste civiche SiAmo Vercelli e Voltiamo Pagina, ma anche i sindaci di Asigliano, Desana e Lignana, per dare la spallata al progetto di costruzione dell'impianto di produzione dei pallets proposto da Iren-Asm nell'area industriale di Vercelli. I componenti del Comitato del No, scelgono una conferenza stampa per chiedere al Comune di fare chiarezza sull’impianto e di rivedere le proprie posizioni.

Le verità rivelate. Il primo affondo è di Renata Torazzo (SiAmo Vercelli), tra i primi a bocciare il progetto Asm presentato alla fine del mandato di Maura Forte. “Per oltre un anno – dice Torazzo – nessuno ha mai sollevato la questione delle emissioni odorigene. All'ultima conferenza dei servizi, sono stati i tecnici della società proponente a dire che ci sarà il problema delle puzze. Aver taciuto per un anno o non essersi addirittura posti il problema dei cattivi odori dimostra la palese inadeguatezza dei rappresentanti comunali nominati in seno al CdA di Asm o di chi, eventualmente, non avesse informato il sindaco sulla questione. Una alla volta, le criticità dell'impianto saltano fuori, confermando tutte le preoccupazioni che noi avevamo sollevato fin dall'inizio e che chiediamo vengano affrontate con la massima trasparenza».

Ricordando la lunga battaglia condotta fin da subito contro il progetto, Torazzo far poi sue le affermazioni fatte in Consiglio comunale da Carlo Riva Vercellotti e Alessando Stecco contro l'impianto di Polioli. “Le sottoscrivo tutte – dice – e dev'essere chiaro che valgono anche per quest'altro insediamento. Ma c'è un'aggravante: qui il Comune è partner del progetto, in quanto socio di minoranza di Asm. Dunque chiediamo che l'amministrazione comunale intervenga, fermando il tutto”.

Il tema della puzza, per la città e per i paesi della cintura, non è di poco conto: “Riceviamo già i miasmi dell'impianto di San Nazzaro Sesia”, ricordano un po' tutti gli intervenuti – oltre a Torazzo i consiglieri Roberto Scheda e Piero Boccalatte e i sindaci Carolina Ferraris ed Emilio Chiocchetti.

I patti traditi. “Non è questo che Iren promise al momento della cessione delle quote di Atena da parte del Comune – attacca Scheda -. Che fine hanno fatto il teleriscaldamento, gli investimenti sui servizi e il piano occupazionale proposto allora? I cittadini - aggiunge - si aspettano che Asm dia un servizio puntuale e di qualità per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, la pulizia della città e l'erogazione di acqua, luce e gas. Non che porti qui scarti di rifiuti di legno, trattati con chissà quali sostanze e li vada a lavorare a poche centinaia di metri dagli ospedali, dalle cucine in cui si confezionano i pasti per le mense scolastiche, dai capannoni dei piccoli artigiani vercellesi e dalle case in cui tutti viviamo”.

Sul tema ambientale, Scheda non fa sconti a nessuno: “La Provincia, dove per la prima volta nella storia non siede alcun rappresentante della città di Vercelli, si distingue per il suo assordante silezio. E l'amministrazione comunale si trincera dietro i pareri tecnici. Non sono i tecnici a dover prendere decisioni politiche: la maggioranza, se vuole fare questo impianto, lo voti ma si assuma la responsabilità delle proprie scelte. Noi saremo quelli che hanno detto No”.

Critiche da Piero Boccalatte (neo consigliere dei SiAmo) sulla mancanza del business plan sul progetto: “Lo rileva anche Arpa, nelle sue osservazioni: ma dobbiamo ricordare che su questo progetto, in qualità di socio Asm, investe anche il Comune” e sul fatto che i controlli sulle emissioni odorigene avverrà entro un anno dall'entrata in funzione dell'impianto.

Sul tema odori ed emissioni non arretrano neppure i sindaci dei centri limitrofi: “Il punto di forza dei nostri paesi – dice Carolina Ferraris – è poter offrire vita tranquilla e spazi aperti. I nostri concittadini sono molto preoccupati e noi continueremo a dare voce alle loro istanze”.