Non riescono a contattare il malato Covid: per i soccorsi intervengono i Vigili del Fuoco

L'intervento in corso Prestinari

Soccorso a un malato Covid in isolamento e che, da due giorni, nessuno era riuscito a contattare.

Insolito intervento di soccorso, nella sera di mercoledì 4 novembre, da parte dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vercelli. Intorno alle 21.30 è stato chiesto l'intervento di una squadra della centrale in corso Marcello Prestinari per soccorrere una persona positiva al Covid-19 che da 2 giorni nessuno riusciva a contattare.

Il personale, dotato di tutti i dispositivi di protezione, ha aperto la porta, consentendo l'accesso ai sanitari del 118 e collaborando con il personale medico per il trasporto in ambulanza del malato. Successivamente sono poi intervenute anche una squadra di decontaminazione per occuparsi del personale che era entrato nell'appartamento, e una pattuglia dei Carabinieri.