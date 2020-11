Motta de'Conti: sindaco positivo e uffici comunali chiusi

Sindaca positiva al Covid e Comune chiuso a Motta de'Conti, dove il primo cittadino, Emanuela Quirci, ha ricevuto in mattinata l'esito del tampone effettuato nei giorni scorsi. Quirci che, già da giorni era in isolamento insieme al marito e ai tre figli, ha comunicato l'esito del test attraverso i social, ricevendo subito decine di auguri e molte dimostrazioni di affetto da parte dei concittadini.

"Gli uffici comunali - spiega nella sua nota la prima cittadina del paesino vercellese - saranno chiusi. Per qualsiasi emergenza relativa ad atti che non possano essere rimandati chiamate i numeri 340.8540916 oppure 347.3759686".

La sindaca sta comunque continuando a seguire da casa la vita del Comune e ad ad aggiornare i suoi compaesani sulle novità delle ultime ore legate a Dpcm, chiusure e zone rosse.

Un anno davvero difficile per Motta de'Conti e il suo sindaco: la piccola comunità, già messa a dura prova dall'alluvione dello scorso mese, si è però sempre dimostrata tenace e solidale e di certo saprà distinguersi anche in quest'occasione. Alla sindaca Quirci e alla sua famiglia tanti auguri per una pronta ripresa.