Rinviato il referendum sulla fusione Gattinara - Lenta

Il Consiglio regionale ha approvato, all'unanimità, l'ordine del giorno proposto da consigliere del Pd, Domenico Rossi che chiedeva il rinvio, per motivi sanitari ma anche per evitare di penalizzare l'affluenza, del rinvio del referendum sulla fusione tra Gattinara e Lenta.

"Il parere del comitato tecnico-scientifico è coerente con quanto richiesto nell’ordine del giorno che ho proposto questa mattina - commenta Rossi -: non ci sono le condizioni per lo svolgimento in sicurezza del referendum che, pertanto, sarà rinviato. E la conferma, in aula, è arrivata anche dal vice presidente del Consiglio Fabio Carosso. Una scelta responsabile - conclude Rossi -: diversamente avrebbe penalizzato l’affluenza alle urne per la situazione di grave emergenza sanitaria che stiamo vivendo".

La richiesta di rinviare il referendum era stata avanzata, nei giorni scorsi, anche dai rappresentanti di Italia Viva Vercelli e Valsesia, Diego Costanzo e Francesca Tini Brunozzi.

Se ne riparlerà, dunque, a emergenza sanitaria sotto controllo.