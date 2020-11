Epic Games: ecco i 3 migliori giochi scaricabili dal web

Il mondo dei videogames è uno degli ambienti ormai sempre più frequentati al giorno d’oggi. Sono tanti gli appassionati che ogni anno vogliono cimentarsi sempre di più con giochi d’azione, d’avventura o manageriali sportivi sul divano di casa.

L’arrivo della terribile pandemia relativa al Covid-19 ha poi fatto aumentare, anche a causa del lockdown nei primi mesi del 2020 emanato dal Governo, la voglia di regalarsi una console con nuovi giochi ma allo stesso tempo anche di quelli usciti qualche anno fa da provare.

C’è un sito che regala per i tanti amanti dei videogames sconti importanti verso giochi tra i più belli di quest’anno. Con l’epic games key basta un click per poter scegliere di scaricare e acquistare ad un ottimo prezzo giochi molto interessanti tutti da provare. Ma quali sono quelli più gettonati?

I 5 migliori videogames scaricabili ad un prezzo ottimale

In questa sezione vogliamo proporvi i 3 migliori giochi selezionabili e quindi scaricabili a buon prezzo per una nuova intrigante avventura con la vostra console. Insomma, un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di console che vogliono anche fare un passo indietro nella storia del virtuale:

Tomb Raider

Grande Theft Auto V (Gta 5)

Assassin’s Creed II

Tomb Raider. Chi non si ricorda l’eroina che andava in giro per il mondo a scoprire nuovi tesori? Sicuramente tutti nella vita si sono cimentati in un’avventura con la leggendaria archeologa e ora grazie a questo portale il gioco è scaricabile ad un prezzo invidiabile. Datato 2013, il gioco per PC è prendibile a pochi centesimi.

Grande Theft Auto V (Gta 5). Azione e avventura in questo gioco che prevede attenzione massima in ogni suo particolare. Anche questo videogames è scaricabile ad un prezzo scontatissimo, visto che con meno di dieci euro lo si può scaricare. L’ormai famoso Gta 5, datato 2013, è pronto così a regalarvi entusiasmanti avventure.

Assassin’s Creed II. Il terzo gioco della gamma che vogliamo consigliarvi è Assassin’s Creed II, videogames per PC scaricabile grazie a questo portale a meno di cinque euro per vivere un’avventura tutta da vivere di un fiato ricca di colpi di scena. Il gioco in questione è datato 2009.

In conclusione possiamo dire che questo sito internet regala occasioni importanti per tutti gli appassionati di videogames, pronti a buttarsi in grandi avventure e staccare la spina in questo duro momento che ci costringe a restare sempre più tempo in casa per la pandemia del Covid-19.