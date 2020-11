Giallo a Chivasso: ritrovato il cadavere di un 22enne residente nel vercellese

E' stato identificato questa mattina, martedì 3 novembre, il cadavere rinvenuto lunedì pomeriggio nelle campagne di Chivasso, vicino alla riva del fiume Po. E' di un romeno di 22 anni, residente a Crescentino (le cui generalità non sono ancora state diffuse per ragioni investigative).

Il giovane era già noto alle forze dell'ordine in virtù di numerosi precedenti penali per furto e rapina. A fornire un elemento chiave per l'identificazione una svastica che il 22enne aveva tatuata su un braccio. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dal pubblico ministero Lea Lamonaca della procura di Ivrea.

Il corpo era stato scoperto da un agricoltore in transito, in località Baraccone, intorno alle 14 di lunedì.

Il cadavere, privo di documenti, non presenta visibili segni di violenza. Gli investigatori dei carabinieri della compagnia di Chivasso e la Sezione investigazioni scientifiche del Comando Provinciale, in attesa dell'esame autoptico per accertare l'orario e la causa della morte, si sono concentrando sull'identificazione del giovane e capire se sia giunto sul posto da solo o se il suo corpo sia stato abbandonato.