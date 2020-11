Don Osvaldo: ricordi e testimonianze

Andrea Coppo: 2020, una tragedia dopo l'altra. L'ultima è la scomparsa di Don Osvaldo, la mia guida spirituale e umana fin dal 1965 quando, giovane prete, venne a Caresana a guidare un gruppo di ragazzi che frequentavano l'oratorio e che con lui sono cresciuti e sono diventati uomini. A Vercelli mi ha voluto con lui in Caritas e nell'Associazione per il recupero dei tossicodipendenti. Caro Don hai lasciato il segno in tutti noi, pregheremo per te ma tu continua a pregare per noi.





Emanuele Pozzolo: Con Don Osvaldo ho collaborato per tanto tempo: era ed è un amico. E, soprattutto in questi tempi di confusione siderale, mi mancherà. Ci siamo conosciuti tanti anni fa, quando mi ha chiesto di aiutarlo con il catechismo. Io gli risposi di sì, ad una condizione: niente libro, volevo andare a braccio. "Eh, ma tu allora sei davvero un po' anarchico: ma per me va bene, Gesù è più importante del libro!". Mi ricordo che quando passava, al pomeriggio, lanciava un'occhiata per vedere se sto libro lo usavamo al meno un po'. No, quasi mai: a me non piace. Perché Gesù non lo si incontra colorando le immagini, né facendo didattica scolastica. Martina mitigava la mia anarchia e ogni tanto - en passant - tirava fuori il libro. E così mi salvava, almeno un po', dall'accusa serpeggiante di estrema indisciplina. Io e lui avevamo idee diverse su tante cose: più volte ce lo siamo reciprocamente detti, senza troppi giri di parole. E ogni volta lui mi diceva: "Io ci penso su, pensaci anche tu". Era un uomo buono, nel senso alto di questa parola. Ed era una testa dura, nel senso vero di questa parola. Ma d'altronde un vero cristiano non può non essere entrambe le cose. Mi ricordo come mi ha salutato una delle ultime volte che ci siamo parlati, in fondo a San Paolo. "Vedi che, alla fin fine, sulle cose davvero importanti andiamo sempre d'accordo?". Un uomo in piedi in un mondo di rovine, un cristiano sorridente, un prete vero. Ci rivedremo, per discutere ancora.

Mariapia Massa: Sembrano non finire mai le brutte notizie di questo anno: anche don Osvaldo non c'è più. Chiunque lo abbia incrociato, in oratorio, in parrocchia, alla Caritas, in carcere, conserverà di lui il ricordo del prete accogliente, senza pregiudizi, capace di dare valore ad ogni persona. Ci mancherà.

Remo Bassini: Ho conosciuto e imparato ad apprezzare don Osvaldo durante i Premi di Bontà del giornale La Sesia. A dicembre di ogni anno facevamo parte della commissione che doveva vagliare le segnalazioni, per decidere quali fossero quelle che meritavano il riconoscimento. Non dico che si litigava, ma spesso c’erano forti contrapposizioni in seno alla commissione. Io, allora direttore del giornale La Sesia e don Osvaldo, delegato del compianto Arcivescovo Enrico Masseroni, eravamo sempre in assoluta sintonia. Mi colpì. Aveva una rara sensibilità nel “leggere” e capire il dolore e la solidarietà. Insomma, era la mia guida.

Infine. Ricordo la messa di mezzanotte dello scorso Natale. nella chiesa di San Paolo, la sua chiesa. Non stava già bene, non la celebrò lui. Ci fece compagnia lo stesso. Con una lettera di buon Natale ma che era anche un triste saluto. Sembrava il presagio di quanto sta succedendo. Riposa in pace don Osvaldo.