Nel vercellese 20 Comuni su 82 sono covid-free

Rimella, Fobello e Cervatto in alta Val Mastallone.

Tutta la Val Sermenza (Alto Sermenza, Carcoforo, Boccioleto, Rossa), ma anche Balmuccia, Pila, Piode, Rassa, Campertogno e Mollia in Alta Valsesia.

E poi, scendendo in pianura, Oldenico, Quinto, Collobiano, Casanova Elvo, Carisio, Crova e Ronsecco. Sono questi, secondo i dati dell'Unità di Crisi aggiornati al 2 novembre i soli comuni della Provincia di Vercelli a essere rimasti Covid-free.

Venti Comuni su 82: poco meno di un quarto, dunque, sebbene si tratti di centri di piccole o piccolissime dimensioni. E' altrettanto vero che, sia in Valsesia che nel Vercellese, molti Comuni segnalano 1 o 2 casi e, talvolta, si tratta di persone anziane ospiti di strutture assistenziali e che, nel Comune, hanno solo mantenuto la residenza. Pur con alcuni limiti (talvolta con qualche scostamento di numero rispetto ai dati forniti in possesso dei sindaci), l'analisi fornita dall'Unità di Crisi è comunque un indicatore utile per capire il progressivo diffondersi della pandemia.

Tra i centri nei quali si registrano più casi di positività, si segnalano ovviamente Vercelli (sulla piattaforma regionale sono riportati 263 positivi); Borgosesia (100 casi, sebbene i dati in possesso del Comune dicano 92); Varallo, Gattinara, Trino, Crescentino e Santhià (tutti in un range compreso tra i 40 e i 60 casi).

Significativi anche i numeri di centri più piccoli ma nei quali il virus ha colpito le strutture assistenziali per anziani, come Asigliano (la piattaforma segnala 23 casi) e San Germano (38).

Clicca QUI per consultare la piattaforma regionale.