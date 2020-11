Dalla Provincia sei dipendenti a dar manforte al Sisp

Sforzo congiunto delle istituzioni per potenziare il Sisp, il servizio di Igiene e sanità pubblica, dal quale dipende tutta l'attività di tracciamento e messa in quarantena dei positivi.

A partire da oggi, martedì 3 novembre, la Provincia, invierà 6 dipendenti che, per almeno 18 ore settimanali, affiancheranno il personale del Sisp, fortemente sotto pressione a causa dell'aumento esponenziale dei contagi e della conseguente attività di tracciamento.

Lo rende noto il presidente della Provincia, Eraldo Botta: "Ho visitato la Piastra e, nello specifico, mi sono soffermato sull’importanza di comunicare tempestivamente ai pazienti l’esito del tampone - spiega Botta - Mi sono reso conto che c’è un lavoro enorme da fare e un arretrato importante da smaltire. E c’è da fare in fretta. Per questo 6 dipendenti della Provincia opereranno a supporto della struttura amministrativa e aiuteranno a smaltire le chiamate".

Nel Vercellese, negli ultimi giorni, si sono da più parti levate segnalazioni sull'eccessivo ritardo con il quale vengono comunicati gli esiti dei tamponi, ma anche sulla difficoltà, a forze pressoché immutate, di inseguire tutti i contatti.

Intanto Il Dirmei, il dipartimento regionale per le malattie infettive, ha predisposto un protocollo per la cura domiciliare dei pazienti Covid da parte delle Usca, dei medici di Medicina generale e dei Pediatri di libera scelta: uno strumento che, in linea teorica, dovrebbe contribuire a decongestionare ospedali e pronto soccorso. Purché, ovviamente, la teoria sia poi supportata dalla una sufficiente presenza di personale e dalla fornitura a Usca e medici di base di tutti i supporti occorrenti per lavorare bene e in sicurezza.