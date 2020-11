Coprifuoco dalle 22, Dad e spostamenti: cosa accadrà nelle zone rosse

Coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5 e, nelle zone rosse, didattica a distanza dalla seconda media in poi, oltre a limitazioni negli spostamenti in ingresso e uscita per le Regioni in fascia rossa, all'interno delle quali potrebbero anche essere vietati gli spostamenti interni.

Sarebbero queste le novità contenute nella bozza di Dpcm che il Governo sta discutendo con le Regioni.

Tra le altre misure, sembrano inoltre confermate la chiusura dei centri commerciali nei week end e lo stop ai musei e alle mostre. Ma sul tavolo ci sarebbe anche la chiusura di altre attività commerciali non alimentari e dei servizi alla persona come parrucchiere ed estetiste, oltre ai servizi di ristorazione e ai bar. Di fatto, se tutte queste misure fossero confermate, ci si troverebbe di fronte a un altro lockdown.

Nella zone rosse, al momento, ci sarebbero sicuramente Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle d’Aosta. In forse la Campania. Le zone arancioni: Puglia, Liguria. Il Veneto dovrebbe rientrare in questa fascia, anche se si sta discutendo se lasciarlo nella zona verde. Nella zona verde andrebbero tutte le altre per il momento.