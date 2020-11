"Immagini dal Mappamondo" non si arrende: le serate in diretta Facebook

Giovedì 12 novembre inizierà la 29° edizione di “Immagini dal Mappamondo”, rassegna di immagini e viaggi ideata e curata da Ugo Breddo.

"Purtroppo per questa edizione, a causa della pandemia in corso, non ci troveremo nella mitica saletta Cav. Petri del CAI vercellese, ma l’obiettivo è di tornarci per la 30° edizione – anticipa Breddo – Mi sono a lungo domandato se organizzare o meno la rassegna quest’anno, ma poi mi è parso doveroso continuare, adattandoci alla situazione attuale per superarla. Oggi più che mai credo che sia importante vedere e scoprire Paesi, nello spirito dei nostri appuntamenti, cioè fare del turismo un mezzo di conoscenza".

Le presentazioni inizieranno alle 21,15 del secondo giovedì di ogni mese, non nella sede del CAI, ma in modo virtuale, attraverso la pagina facebook della rassegna, per poi proseguire durante tutto l’arco del mese durante il quale verranno inserite periodicamente altre immagini del viaggio.

Poichè oggi il mondo dei viaggi sembra essersi ristretto a causa della pandemia, la 29° edizione sarà incentrata su zone dell’Europa.

Quest'anno la prima serata sarà dedicata alle Asturie, zona verdissima della Spagna, vista attraverso gli occhi della giovane viaggiatrice Claretta Breddo. Partendo da Gijon con l’ampia spiaggia di San Lorenzo, che scompare durante la giornata a causa delle maree, l’autrice viaggerà alla volta di Gulpiyuri, la spiaggia segreta delle Asturie. Poi ancora scorreranno le immagini delle case ad anfiteatro sul mare di Cudillero, particolare borgo senza strade ma con tante scale. Diverse sono le località costiere visitate da Claretta durante il viaggio, ma Llanes, merita veramente una visita. Il porticciolo per la pesca di aragoste è circondato da numerosi edifici ottocenteschi, fatti erigere dai cosiddetti “Indianos”, ovvero gli spagnoli che avevano fatto fortuna in America.

Caratteristico delle Asturie è il Santuario di Covadonga, una delle principali località storiche della Spagna, qui infatti si svolse nel 722 la battaglia con la quale vennero sconfitti gli arabi e da cui iniziò la Reconquista. Claretta infine salirà ai Picos de Europa, il massiccio più elevato della Cordilliera Cantabrica, in un paesaggio che ricorda la Svizzera.

La rassegna proseguirà poi giovedì 10 dicembre con un reportage curato da Giuseppe Barra, che racconterà il suo viaggio in Scozia. Nel 2021 giovedì 14 gennaio Marco Cabrino, condurrà il pubblico nella terra degli Zar, la Russia. Si proseguirà l’11 febbraio, data in cui Roberto Pepe presenterà l’isola di Creta. Il mese successivo, precisamente giovedì 11 marzo, sarà la volta delle immagini della Repubblica Ceca proposte da Federico Ranghino. A conclusione di questa edizione, Faiza Qsiyer, mostererà i suoi scatti del Belgio.