Santhià ricorda i piloti eroi Pietro Venanzi ed Herbert Moran

Santhià non ha dimenticato il gesto eroico dei due piloti che, 5 anni fa, hanno salvato la città da un disastro certo e, nel giorno di Ognissanti, i familiari di Pietro Venanzi ed Herbert Moran hanno ricevuto la Benemerenza della Città nel corso di una breve cerimonia officiata al cimitero.

Il 30 ottobre, anniversario dello schianto del convertiplano (avvenuto nella mattina del 2015), una delegazione dell'amministrazione comunale si era recata nel campo in cui i due collaudatori avevano diretto il mezzo ormai in avaria - salvando di fatto il centro abitato da conseguenze drammatiche - per deporre un mazzo di fiori sul luogo dell'incidente.

"A cinque anni dal disastro aereo verificandosi alla periferia di Santhià - spiega il sindaco, Angelo Cappuccio - la città di Santhià ha voluto ricordare in due circostanze i piloti collaudatori Pietro Venanzi ed Herbert Moran, morti nel tragico incidente. Come tutti ricorderanno, i due avieri, a bordo del convertiplano AW 609 con i motori in panne, modificarono la rotta verso la campagna, dove il velivolo andò a schiantarsi, evitando con un gesto eroico più drammatiche conseguenze per la popolazione. Insieme al prevosto don Stefano Bedello, i due avieri sono stati ricordati al Cimitero cittadino, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose".