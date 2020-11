Con "I sentieri del miele" Moncrivello investe sul recupero della collina

L'obiettivo è recuperare antichi sentieri della collina, boschi e terreni oggi abbandonati e incolti, ma che un tempo erano terre di frutteti e piante mellifere.

Si chiama "I sentieri del miele", il progetto ideato dal Comune di Moncrivello e nato dalla volontà di instaurare una sinergia strategica attraverso la creazione di un’associazione fra produttori, non soltanto di miele, proprietari terrieri e coltivatori diretti atta a valorizzare e abbellire il territorio attraverso la piantumazione di varietà aromatiche e da frutto, mellifere.

"Ci muove il desiderio e la passione di consolidare il ruolo di Moncrivello come polo di interesse culturale e produttivo, in grado di fare sistema fra le sue varie eccellenze per attirare turismo e l’attenzione delle scuole professionali a indirizzo alberghiero-turistico e agrario", spiegano dall'amministrazione comunale.

A completamento del progetto è prevista la realizzazione di un Museo del miele, con soluzioni interattive originali, documenti e testi storici, con un’importante appendice sul territorio stesso attraverso cartelli, arnie antiche e segnalazione di luoghi di interesse. Il progetto sarà aperto ad ogni forma di collaborazione con soggetti esterni per creare sistema ed una rete turistica in grado di valorizzare il territorio canavesano e vercellese.

L'amministrazione Comunale di Moncrivello e Fulvio Piccinino docente all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo presentano questa nuova iniziativa lunedì 16 novembre alle ore 21 con collegamento diretto dalla sala del Castello di Moncrivello tramite i canali Social e piattaforma Zoom causa Covid-19.