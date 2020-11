A Novara pensano a Grassadonia e l’ex Pro Castellano affossa la Carrarese

L’ottava giornata del campionato di Serie C girone A ha visto il rinvio di tre gare: Pro Vercelli – Giana, Olbia – Lucchese e Como – Pro Patria sono state le gare posticipate a data da destinarsi. Il fattore comune è l’aumento di casi di positività di giocatori e componenti del gruppo squadra al Coronavirus.

Le gare disputate

Importantissima vittoria del Livorno, in casa, contro la Pergolettese per 3 reti a 2: ad aprire le danze è stato il fantasista dei padroni di casa Davide Marsura verso il termine della prima frazione di gara. Rispondo gli ospiti nel secondo tempo che con Duca, su rigore, realizzano la rete del momentaneo pareggio. Al minuto 63 è Di Gennaro a portare, nuovamente, in vantaggio i toscani. Scardina trova nuovamente il gol del pari, sempre su rigore, al minuto 73. A regalare la seconda vittoria stagionale è però bomber Murilo che, 4 minuti dopo il pareggio siglato dagli ospiti, trova il modo di superare Ghidotti. Al termine dei 90 minuti di gioco ospiti e padroni di casa si trovano, entrambe, fuori dalla zona Playout con 9 punti totalizzati.

Finisce 1 – 1 il big match tra Juventus U23 e Lecco: i bianconeri, padroni di casa, finiscono subito sotto. All’ottavo minuto è Riccardo Capogna a sbloccare il match. La Juventus U23 reagisce alla rete di svantaggio ed afferra il pareggio grazie alla rete realizzata dal fantasista Nicolò Fagioli. Ospiti che al termine del match realizzano il terzo pareggio stagionale e si posizionano, con 12 punti totalizzati, al decimo posto. Padroni di casa che si piazzano al dodicesimo posto con un totale di 11 punti realizzati.

Prestazione di carattere dell’Alessandria, in trasferta, contro la Carrarese. I toscani, padroni di casa, subiscono le due reti (per primo Corazza e dopo dell’ex fantasista della Pro Vercelli Fabio Castellano) nel secondo tempo e subiscono la prima sconfitta stagionale. Ospiti che accorciano in classifica, dopo un avvio non entusiasmante di campionato, ed ottengono 11 punti totali: solamente a tre distanze dalla Pro Vercelli (ancora capolista).

Seconda vittoria stagionale per l’Albinoleffe che in casa, contro la Pistoiese in un match valido per la salvezza, vede arrivare il gol della vittoria al minuto 87 grazie all’ex Novara Jacopo Manconi. Pareggio pirotecnico tra Piacenza e Renate: 3-3 il risultato sul tabellino finale. Il Renate trova il vantaggio con Anghileri, Corbari pareggia i conti ma poi è Galuppini a realizzare una doppietta (nel primo tempo) e portare i suoi – al termine del primo tempo – sul risultato di 1-3. Non ci sta il Piacenza che, verso il finale di secondo tempo, rimette il risultato in parità grazie alla doppietta di Juri Gonzi. Padroni di casa che escono dalla zona Playout ed ospiti che, dopo il primo pareggio stagionale, trovano un bottino complessivo di 13 punti.

Crolla il Novara in trasferta contro la Pro Sesto: padroni di casa che realizzano le reti della vittoria – in ordine – grazie a Mutton, autogol di Buzzegoli e Scapuzzi. La sconfitta, briciante, costa la panchina di Banchieri: Grassadonia, ex tecnico della Pro Vercelli, è uno dei candidati per prendere in mano la panchina degli azzurri.

Pareggio a reti bianche tra Pontedera e Grosseto: nell’attesa sfida Playoff, nessuna delle due squadre riesce a ottenere i tre punti. La Pro Vercelli di Mister Modesto, al termine di questa giornata, anche senza aver giocato, resta saldamente in testa al campionato.