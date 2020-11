La Forte difende la Petrino e attacca me

Leggo la lunga e accorata lettera di difesa di Maura Forte, per la primaria del Pronto Soccorso vercellese che sulla sua pagina di Facebook ha commentato, secondo me, con parole esageratamente crude e forti, un cartellone esposto venerdì sera in occasione della manifestazione "indipendente" e pacifica svoltasi in piazza Cavour contro le restrizioni dell'ultimo DPCM del governo verso i commercianti.

A parte che la democrazia e la libera espressione sono ancora lecite in Italia, non si capisce perché la dottoressa abbia dovuto rispondere con una simile frase che ha poi dato adito a fraintendimenti oltre che a provocazione verso i commercianti che manifestavano la loro disperazione e che potrebbe, addirittura, apparire come una minaccia piuttosto che all'espressione di un momento di sconforto come affermera' nella sua risposta/dichiarazione sulla carta stampata di oggi la dottoressa Petrino. Naturalmente la difesa della ex sindaca verso la primaria non poteva non includere critiche verso il politico valsesiano, l'Assessore Pozzolo e la sottoscritta. Rispondo direttamente a Maura per spiegarle che ho trovato la frase della primaria infelice perché rivolta a persone che manifestavano pacificamente seguendo i protocolli. Per altro una manifestazione durata ​poco e svoltasi all'aperto.