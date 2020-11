Il Pd attacca Tiramani: "L'Italia come il Vietnam? Parole irresponsabili"

Riceviamo e pubblichiamo.

Il paese sta vivendo un momento drammatico da un punto di vista sanitario, economico e sociale. I nostri concittadini sono bombardati da notizie e dichiarazioni sempre più contrastanti e polarizzate. Dichiarazioni che si affidano all’urlo, alla sparata, all’invettiva più forte per guadagnarsi qualche minuto di attenzione. Sono, in quest’ottica, del tutto irresponsabili e intollerabili le parole rilasciate a mezzo social dall’onorevole Tiramani che minacciano di fare del nostro paese un “Vietnam” qualora le prossime decisioni del governo per contrastare l’epidemia non fossero allineate a ciò che l’Onorevole ritiene opportuno fare per il Paese. Posizioni che, peraltro, non sono nemmeno facili da comprendere a livello politico dato il continuo oscillare tra negazionismo e chiusura totale che ha caratterizzato l’approccio del segretario nazionale della Lega Matteo Salvini in materia negli ultimi nove mesi.

Il paragone del Vietnam dell’onorevole Tiramani è pericoloso e irresponsabile perché rimanda a conflitto armato scaturito dall’azione militare degli Stati Uniti in quel paese. Vuole quindi incitare o fomentare una resistenza armata nel nostro Paese contro il governo?

È giusto e legittimo che la gente più colpita a livello economico dalle misure di contenimento possa manifestare pacificamente il proprio dissenso, che deve essere ascoltato e compreso con umiltà e attenzione. Ma è del tutto sbagliato esasperare questo malcontento da parte di rappresentanti delle Istituzioni.

La politica non deve fare solo delle scelte ma è chiamata a fare sintesi tra priorità. In quest’ottica, le democrazie liberali sono chiamate alla sfida più grande, perché nascono per far coesistere elementi costitutivi, come salute e libertà, che possono entrare in tensione.

C’è quindi bisogno da parte di tutti di uno sforzo comune e collettivo per tenere insieme valori e persone nel nostro Paese in un momento così delicato. Non serve gettare altra benzina sul fuoco per dividere i cittadini e aizzarli contro le istituzioni per ricercare consensi personali. Serve tenere a mente le parole del nostro Presidente della Repubblica, che ha da poco invitato ad “unire le forze di tutti e di ciascuno, quale che sia il suo ruolo e le sue convinzioni, nell'obiettivo comune di difendere la salute delle persone e di assicurare la ripresa del nostro Paese".