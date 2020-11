"Il capitale umano": l'Ucid si confronta sul rilancio dell'economia

Un pubblico attento e qualificato ha seguito venerdì la videoconferenza “Il ruolo del Capitale Umano nel rilancio dell’economia post Covid-19”, organizzata dalla sezione di Vercelli dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti.

Nel suo saluto introduttivo la presidente della sezione vercellese Adriana Sala Breddo ha voluto sottolineare quanto sia importante e doveroso iniziare a pensare al domani proprio in un momento di grande emergenza come quello attuale, che richiede a tutti grandi sacrifici e che si deve affrontare con fermezza ed intelletto.

A trattare la questione è stato invitato il presidente della commissione nazionale Ucid “Economia e Capitale Umano” Giuseppe Fischetti, autore del libro “Il dirompente valore del Capitale Umano”. Il relatore aveva già avuto modo di presentare il punto di vista dell’Ucid alla Camera dei Deputati a sostegno di una proposta di legge voluta dall’Associazione atta a far ottenere un riconoscimento a vantaggio di chi vorrà considerarlo nel proprio bilancio d’esercizio. La proposta, già sottoscritta da vari esponenti politici, è stata depositata sia alla Camera, sia al Senato e presenta il notevole vantaggio di non richiedere investimenti da parte dello Stato. Inoltre servirebbe anche ad evitare la fuga di cervelli all’estero, valorizzando il capitale intellettuale in grado di garantire futuro e competitività.

Fischetti ha spiegato che valorizzare il capitale umano, inserendolo nei bilanci, non significa attribuire un numero positivo o negativo alle persone. Al contrario si tratta di comunicare, rendendolo tangibile, il valore aggiunto che la persona rappresenta ed ogni impresa detiene. L’imprenditore potrebbe patrimonializzare le risorse umane, valorizzando la propria impresa sia in termini etici, che in termini di differenziazione rispetto alla concorrenza. Un ruolo essenziale nel processo di dare valore alle risorse umane è rappresentato dalla formazione continua. Con questa operazione ne trarrebbe vantaggio l’impresa, che potrebbe considerare il capitale umano come patrimonio, ma anche il lavoratore, risorsa di patrimonio, che verrebbe accompagnato a sviluppare le sue conoscenze e competenze.

Condotti dal direttore del “Corriere Eusebiano” Luca Sogno si sono confrontati con l’autore Carlo Mezzano, Condirettore Confindustria Novara Vercelli Valsesia e Roberto Bompan, Segretario Cisl del Piemonte Orientale. Entrambi gli ospiti hanno fornito una dettagliata visione dell’argomento secondo la propria prospettiva, concordando sulla necessità di valorizzare il capitale umano attraverso percorsi formativi, a partire dal rapporto scuola lavoro. Infine le considerazioni conclusive sono state tratte dal Presidente Interregionale Ucid Piemonte Valle d’Aosta Paolo Porrino.