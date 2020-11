Scontro tra due auto, una persona in ospedale

Scontro tra due auto, con un ferito, nella zona dell'area industriale di Vercelli.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 11,15 nei pressi di via Cerallo: sul posto, per i soccorsi una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco che si è occupata di estrarre dalle lamiere uno dei due conducenti coinvolti, e, di mettere in sicurezza i mezzi, prestando le prime cure sanitarie in attesa del personale 118.