Addio a don Osvaldo Carlino, amatissimo sacerdote dal grande cuore

Aveva un sorriso mite e un cuore grande. Un cuore attento soprattutto ai piccoli, che fossero gli amatissimi bambini che frequentavano la sua chiesa o i disperati in cerca di aiuto che andavano a suonare il campanello della Caritas.

Era impossibile non voler bene a don Osvaldo Carlino, morto lunedì mattina a 83 anni: la sua semplicità, la sua disponibilità, la sua mitezza arrivavano al cuore di tutti.

Per tanti anni don Carlino era stato il direttore della Caritas diocesana e per quasi 20 anni, sino al malore della scorsa primavera, era stato parroco di San Paolo. Nella sua chiesa la messa delle 11 della domenica era una festa dedicata ai bambini: al momento dell'omelia don Osvaldo scendeva dall'altare per dialogare con loro sul Vangelo, spiegandolo concetti difficili con esempi semplici, alla portata di tutti. Per i piccolissimi aveva creato un angolino con i disegni ispirati al Vangelo della settimana da colorare insieme. Li lasciava vivere la messa come un'occasione di festa e di incontro. Poi, al momento del Padre Nostro, tutti i bimbi erano invitati a salire davanti all'altare per pregare insieme, tenendosi per mano. Sempre un sorriso, sempre una raccomandazione a pensare ai meno fortunati. Pensare ai meno fortunati era quello che lui stesso faceva ogni giorno, insieme agli instancabili volontari degli uffici di via Feliciano di Gattinara che don Osvaldo aveva lasciato qualche anno fa, quando gli acciacchi dell'età avevano iniziato a farsi sentire.

Ciglianese, classe 1936, era stato ordinato sacerdote nel 1960; prima di arrivare a San Paolo, aveva prestato servizio a Robbio e Caresana, poi era stato parroco delle Maddalene e apprezzato insegnante al Cavour. Infine, per tanti anni, il servizio alla guida della Caritas e della parrocchia di piazza del Municipio dove, nel periodo natalizio, ospitava la mostra dei Presepi.

Lo scorso febbraio prima una frattura poi un'embolia polmonare lo avevano costretto a ritirarsi alla Casa del Clero da dove continuava a seguire la vita della sua parrocchia: la seguiva a distanza, non potendo più allontanarsi dall'istituto a causa dell'emergenza sanitaria in atto.

A settembre, quando in San Paolo erano state officiate le Comunioni rinviate a maggio, don Osvaldo aveva mandato un commovente messaggio ai "suoi" bambini, assicurando che li pensava sempre e che avrebbe pregato per loro da lontano. Una preghiera che, da oggi, scenderà dal cielo. E, ancora la scorsa settimana, quando era stato chiaro che l'emergenza sanitaria avrebbe nuovamente creato tanti problemi - anche economici - alle famiglie, aveva chiesto ai suoi collaboratori che rimettessero i cestoni in chiesa per raccogliere derrate alimentare da destinare ai meno fortunati. Sempre vicino ai piccoli, fino all'ultimo giorno. Il suo grande cuore e il suo sorriso buono mancheranno a tutti.

Dal martedì, nella chiesa di San Paolo, verrà apera la camera ardente e, alle 17,30, verrà recitato il rosario, mentre il funerale verrà celebrato mercoledì alle 10 in Duomo. Le spoglie del sacerdote riposeranno nel cimitero di Cigliano, suo paese natale.