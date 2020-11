Trino e Crescentino: due lutti, casi nuovi ma anche qualche guarigione

Trino e Crescentino piangono due decessi di persone risultate positive al Covid e ricoverate in ospedale da alcuni giorni.

A darne notizia sono i sindaci delle cittadine, Daniele Pane e Vittorio Ferrero, nei rispettivi aggiornamenti sulla situazione sanitaria locale.

A Crescentino, oltre al decesso, di registrano 48 positivi (47 dei quali sono in isolamento a casa) e uno in ospedale.

"Ci duole comunicarvi il decesso di una nostra concittadina che era risultata positiva, era stata ricoverata in ospedale a Casale dopo i tamponi nella Rsa - spiega Pane -. Le cause del decesso dovrebbero ricondursi ad altre patologie non legate al Covid. In ogni caso ci stringiamo tutti al dolore della famiglia".

A Trino, attualmente, i casi di positività sono 67 e, nella giornata di oggi, si registra anche la completa guarigione di una persona, che è potuta tornare a casa.