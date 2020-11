Stecco: Sull'idrossiclorochina non si molla

«La Regione Piemonte, con l'Assessore Icardi e il supporto del sottoscritto, è sul pezzo per risolvere assieme a molte altre Regioni e ad alcuni parlamentari della Lega il problema della prescrivibilità dell'idrossiclorochina, per avere un protocollo completo che permetta ai medici delle Usca e ai medici di famiglia di curare a casa il più possibile i pazienti» scrive Alessandro Stecco, presidente della Commissione Sanità della Regione, medico e docente universitario.

La storia e il problema dell’idrossiclorochina è lunga, complessa. Meriterebbe un trattato.

Uno dei primi a fare uso di questo vecchio farmaco antimalarico fu il professor Raoult, a Marsiglia. Nell’ospedale in cui lavorava c’erano lunghe file di persone che, da tutta la Francia, facevano la fila per il tampone e poi, in caso di positività, per una cura a base di Plaquenil (ossia idrossiclorochina) abbinata a un antibiotico.

In Francia, l’idrossiclorochina fu stoppata, ma un po’ dovunque, durante la prima ondata, fu utilizzata. Anche in Italia, anche a Vercelli, con testimonianze positive di medici e pazienti.

Come tutti i farmaci, l’idrossiclorochina ha delle controindicazioni e poi - cosa importante – ha effetto anticovid solo se somministrata nei primi giorni. Sarebbe quindi il farmaco ideale (magari insieme ad antibiotici e cortisone) per i protocolli dei medici di famiglia, adesso costretti a dire alla gente di aspettare l'esito del tampone e di assumere dell'inutile tachipirina.

Ma ecco che arriva uno studio pubblicato sulla rivista Lancet che dice che no, l’idrossiclorochina fa più danni che altro.

L’Aifa ne sconsiglia quindi la prescrivibilità per Covid-19: il medico che decidesse di somministrarlo se ne assumerebbe in proprio la responsabilità.

Succede però che il prestigioso giornale inglese The Guardian scopre che lo studio che The Lancet ha commissionato a una società è viziato da errori. The Lancet fa marca indietro (oltre alla figuraccia) ma ormail l’idrossiclorochina è stata stoppata.

«I protocolli farmacologici di cura domiciliare del Covid con idrossiclorochina, in fase precoce, hanno dato risultati molto incoraggianti, che siamo in grado di documentare» scrive l’assessore Icardi il 18 giugno all’Aifa. E precisa: «Se l’idrossiclorochina non va bene, occorre concordare altre soluzioni, altrimenti viene meno il perno su cui ruota gran parte della strategia di cura domiciliare dei pazienti Covid».

Ed eccoci alla seconda ondata, e dal momento che gli ospedali rischiano il collasso, ecco che l’idrossiclorochina diventa un argomento rovente.

La rivista Panorama promuove una raccolta firme, 150 medici fanno ricordo al Tar del Lazio, sul tavolo dell’Aifa c’è un nuovo studio: secondo un nuovo studio pubblicato su "European Journal of internal medicine” l’idrossiclorochina riduce del 30 per cento il rischio di morte nei pazienti ospedlizzati per Covid 19.

Particolare di non poco conto. Per l’OMS l’idrossiclorochina non va bene, per la Cina – additata da esempio da molti – invece sì: nei protocolli contro il Covid è infatti previsto l’uso di Clorochina.

«In questi giorni – dice ancora il consigliere regionale Stecco – ho avuto il piacere di partecipare a una riunione multiregionale sul tema con i luminari del settore. Si attendono risposte rapide, chiare e concrete a livello Ministeriale e dell'ente che regola l'uso dei farmaci in italia, l'Aifa. Non si molla un centimetro... la situazione è molto seria, vi garantisco che la Regione e la Giunta stanno facendo il massimo.»