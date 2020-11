SiAmo e Voltiamo Pagina: "Impianto dei pallets: si faccia chiarezza sul tema della puzza"

Stiamo vivendo un periodo molto difficile e siamo concentrati sull’emergenza Covid, ma queste scelte avranno un impatto rilevante sulla qualità della nostra vita futura. La preoccupazione dei Sindaci di Asigliano, Desana e Lignana è la nostra preoccupazione e quella di tutti i cittadini vercellesi rappresentati dal Comitato per il No.

Questo impianto non serve ai cittadini vercellesi, perché non migliora i servizi offerti da Asm che continuano a essere fortemente inadeguati e non contribuisce a ridurre le tariffe per i servizi pubblici.