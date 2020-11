Santhià: è Biagio Munì il candidato sindaco del centro destra

Biagio Munì, 58 anni, attuale capogruppo di minoranza a Santhià, si candida alla carica di sindaco per le elezioni 2021.

E' lui stesso ad annunciarlo, nella mattina di domenica, con un post diffuso sui sociale. "Con orgoglio oggi, annuncio la mia candidatura a sindaco per le prossime elezioni amministrative di Santhià, con spirito di servizio perché mi viene richiesto dalla comunità a cui ho dedicato buona parte della mia vita. Mi è stato richiesto di dare un contributo per risollevare le sorti di una città, che sta attraversando uno dei periodi più bui della sua storia. Nessun personalismo o voglia di rivalsa. Non avverto l'esigenza di dimostrare nulla. La mia storia personale parla chiaro, in questo particolare momento non posso sottrarmi a un'assunzione di responsabilità politica, nel momento di maggiore difficoltà della nostra cittadina. Una città al collasso, caratterizzata da un declino economico quasi irreversibile, che incide fortemente sulla qualità della vita dei nostri cittadini, una città immobilizzata, esercizi commerciali e imprese in difficoltà, in parte dovuto a una crisi di sistema generale e in parte a una incapacità amministrativa dell'attuale maggioranza. In questi anni, come minoranza abbiamo fatto delle proposte attraverso la presentazione di mozioni che sistematicamente sono state bocciate dalla maggioranza, ma tant'e..... in questo particolare momento non voglio concentrare questa campagna elettorale sul passato, non interessa ai cittadini santhiatesi. Dobbiamo pensare come invertire la rotta, dobbiamo guardare al futuro delle nuove generazione, ai giovani che spesso sconfortati, abbandonano la nostra cittadina in cerca di opportunità lavorative".

Da Munì anche qualche anticipazione sulla lista che lo sosterrà: "Diversi giovani faranno parte della squadra che mi appoggerà in questo percorso. Li ringrazio pubblicamente e chiedo a tutti voi di sostenerli, perché hanno deciso di sposare questo progetto e metterci la faccia in un momento di disaffezione alla politica. Nessuna promessa mirabolante. Non vi è alcuna intenzione di gettare fumo negli occhi, poiché abbiamo la consapevolezza che la situazione è certamente complessa. Siamo certi di avere l'esperienza e le competenze per restituire alla città la dignità che merita e quella speranza nel futuro, sottratta in questi ultimi anni. Grazie a tutti".

Munì, dipendente Inps e volto noto della politica cittadina, avrà dalla sua il centro destra santhiatese: la sua candidatura è la terza a essere ufficializzata dopo quelle di Alessandro Caprioglio, che si propone alla guida di una lista civica e di Angela Ariotti, erede dell'amministrazione Cappuccio. Ancora da chiarire la posizione dell'ex sindaco Gilberto Canova che, nei mesi scorsi, aveva fatto trapelare l'intenzione di presentarsi nuovamente alle elezioni.