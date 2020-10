"Troppi rischi per la salute. Stop al referendum sulla fusione Gattinara - Lenta"

Troppi rischi di contagio: stop al referendum sulla fusione tra Gattinara e Lenta.

A chiederlo, in una nota inviata nella mattina di sabato, sono Francesca Tini Brunozzi e Diego Costanzo, referenti di Italia Viva Vercelli Valsesia.

"In considerazione del particolare momento che stiamo vivendo a causa della crescita di positivi al Covid-19, come testimoniano i maggiori quotidiani e agenzie stampa di ieri "situazione grave in 13 regioni", e con particolare riferimento al Piemonte con indice di contagio Rt superiore a 2, Italia Viva Vercelli chiede ai sindaci dei Comuni di Gattinara e di Lenta, facendo appello anche alle autorità di Sua Eccellenza il Prefetto di Vercelli e del Presidente della Regione Piemonte, di sospendere per rinviare in data da destinarsi il referendum per la fusione tra Gattinara e Lenta, indetto per i prossimi 8 e 9 novembre con seggi nei rispettivi comuni.