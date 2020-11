Nuova App della Provincia. Botta: "Ente sempre più vicino ai cittadini"

Parte oggi l'app della Provincia di Vercelli, strumento che consentirà di raggiungere un numero sempre maggiore di persone, fornendo indicazioni utili e di servizio. L'app si aggiunge al sito internet e alla pagina Facebook con l'intento di fornire un servizio informativo e di aggiornamento legato alle funzioni gestite dalla Provincia, dalla viabilità alle scuole, dalle allerte meteo alle questioni ambientali.

"Mi piace l'idea di essere vicino ai cittadini - dice il Presidente della Provincia Eraldo Botta - mi piace sapere di poterli informare in fretta, mi piace coinvolgerli nella vita amministrativa della Provincia".

Il Vice-Presidente Pier Mauro Andorno che ha sostenuto con determinazione il progetto ritiene che "nel mondo di oggi la tempestività dell’informazione è fondamentale. Gli eventi legati all'ultima alluvione ci hanno spinto ad accelerare un'idea che già era maturata per via del covid e che ci consente oggi di offrire ai nostri cittadini un ulteriore strumento per raggiungerli>>.

La nuova piattaforma è semplicissima. E’ disponibile sia per dispositivi iOS che Android nei rispettivi store scrivendo nella ricerca “Municipium”. Scaricata, occorrerà acconsentire alla ricezione delle notifiche e selezionare l’Ente “Provincia di Vercelli”. All’interno vi sono diverse sezioni: la home page permetterà di reindirizzare l’utente nella sezione “Punti di interesse”, dove è inserito un elenco di siti di interesse turistico e territoriale, “Informazioni”, dove si potranno trovare i dati relativi all’Ente provinciale, “Eventi”, per rimanere sempre informati sulle iniziative e “Notizie”, per restare aggiornati in tempo reale sulle ultime novità.