"Quando avranno un tubo in gola...": la primaria Petrino dà in escandescenze sui social

Manifestazioni con scontri in tante città, manifestazione pacata e pacifica, ieri sera a Vercelli.

Diciamolo subito: con poca gente, però.

In piazza c’erano una settantina di persone, non poche. Ma trenta almeno erano delle forze dell’ordine. Tutto è filato liscio ed è durato anche poco: alle 21 e 15 la piazza si è svuotata.

C’eravamo, e abbiamo visto i manifestanti divisi in gruppi, tutta gente con con la mascherina; assembramenti, insomma, limitati. Quando c’è mercato c'è più folla.

Eppure c’è qualcuno che vuole esacerbare gli animi a tutti i costi, chissà perché.

Roberta Petrino, primaria della medicina d’urgenza, del pronto soccorso insomma, su facebook ha scritto: Stasera. A Vercelli. Come si può pensare di scampare il lockdown?

Poi sotto ha commentato: C’erano striscioni con scritto “la salute senza libertà non vale niente“. Quando avranno un casco in testa o un tubo in gola mi diranno cosa vale di più. Forse.

A parte il fatto che non c’erano striscioni, ma un solo cartello di cartone, ma questo voler augurare alla gente che manifesta pacificamente (e con la mascherina) per venti minuti (ripeto: venti minuti) un tubo in gola non è per niente intelligente. Si esasperano gli animi, punto.

Mai visto augurare un tubo in gola a mafiosi e camorristi: ora è diventata una moda. Che porta a peggiorare le cose, null’altro.