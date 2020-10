"Obbligati a non lavorare" dichiarano oltre 200 gestori di Bar delle Scuole Statali in rappresentanza di questo settore poco conosciuto e per questo invisibile. Riunitisi per esporre le problematiche specifiche che hanno impedito loro di lavorare dal 5 marzo, e qualcuno da febbraio, fino a settembre, hanno scritto un Appello al Presidente del Consiglio e ai Ministri del Lavoro e dell'Istruzione spiegando che, mentre il DPCM 17 maggio 2020 autorizzava a una progressiva riapertura, i Bar dellescuole sono rimasti forzatamente chiusi per 6 mesi.I sostegni economici e lo slittamento delle scadenze previsti nel “cura Italia” non hanno considerato che i Bar delle scuole sono dovuti rimanere chiusi molto più a lungorispetto alle autorizzazioni alla riapertura di maggio e che i contributi ricevuti non sonobastati nemmeno a pagare le tasse.

La riapertura di settembre-ottobre è stata parziale per l'attuazione delle norme anti –Covid e per le numerose assenze degli studenti anchein quarantena. Adesso, a seguito del DPCM del 24 ottobre 2020, i Bar delle scuole si trovano in unmini lockdown, nuovamente costretti o a sospendere l'attività per la riduzione del 75%delle presenze degli studenti che costituiscono la stragrande maggioranza della clientelao comunque a subire ingenti perdite. Ma nemmeno il “Decreto Ristori” tiene conto delle pesanti e prolungate limitazioni allavoro di questa categoria di lavoratori e generalizza i contributi di sostegno come se iBar delle scuole avessero potuto aprire da maggio in poi. Le richieste espresse al Governo dai rappresentanti dei Bar delle Scuole sono: 1.un'integrazione ai sostegni da maggio a settembre

2.ulteriori contributi fino alla ripresa delle lezioni in presenza;

3.slittamento dei tributi e riduzione delle tariffe ENEL fino ad una effettiva ripresa delle attività lavorative post – pandemia;

4.deroga alla scadenza di bandi e rinnovo automatico della concessione per consentire il recupero delle perdite subìte nell’obbligata chiusura;

5.sospensione dei pagamenti delle concessioni fino al ritorno delle regolari attività pre – pandemia.