Addio a Nino Condelli, aveva solo 52 anni

Lignana, ma anche gli amici vercellesi, piangono l'improvvisa morte di Francesco Condelli - Nino come molti lo chiamavano. Aveva solo 52 anni e lascia moglie e due figlie giovani.

A ricordarlo è Michelangelo Catricalà: "un caro amico se ne è andato in silenzio e quasi all’improvviso: il Covid schifoso e bastardo se lo è portato via in pochissimo tempo. Nino aveva solo 52 anni, stava bene, come mi ha confermato anche la figlia, che ha visto il padre andarsene via tra le sue braccia. L’ambulanza non ha neanche avuto il tempo di giungere sul posto".

"Capisco il forte dolore della figlia Alexia - prosegue Catricalà - perché alla sua età anch’io avevo già perso mio padre e ancor prima mia madre. Nino lascia 2 figlie e la moglie che adesso oltre al dolore dovranno affrontare da sole mille difficoltà. Chiunque voglia dare il proprio sostegno alla famiglia di Francesco Condelli per gli amici Nino mi contatti su messanger".

L'addio a Nino Condelli si svolgerà sabato 31 ottobre alle 14.30 con una preghiera di benedizione della salma al cimitero di Lignana, dove il feretro verrà poi tumulato.