Emergenza alla Piccola Opera Charitas: l'intervento del sindaco

"In primo luogo occorre avere chiaro, e questo deve spiegare subito la Piccola Opera Charitas, la situazione di positività e di tamponi eseguiti. Poi la prima possibilità da verificare è quella di effettuare assistenza in loco". Non lascia passare che pochi minuti il sindaco Andrea Corsaro per intervenire sulla situazione di allarme relativa alla struttura assistenziale di piazza Amedeo IX. Una situazione che, fino alla diffusione della lettera da parte dei parenti di alcuni ricoverati, non era evidentemente arrivata né sul tavolo dell'Asl e né era nota alle istituzioni locali.

A stretto giro, il sindaco ha preso contatti con l'Asl per evitare che l'emergenza causata dalla carenza di personale, possa avere ripercussioni inimmaginabili per gli anziani ospiti e le rispettive famiglie.

"La prima cosa da verificare - ribadisce il sindaco - è come garantire assistenza in loco a persone molto anziane e ricoverate lì anche da diversi anni".

Su richiesta delle strutture assistenziali, l'Asl può attivare un servizio di supporto per fronteggiare la situazione di crisi. Ma ovviamente la procedura dev'essere attivata su richiesta dall'ente che si trova in difficoltà; inoltre l'attuale situazione di emergenza sanitaria richiede misure di particolare attenzione prima di ogni procedura di ingresso o dimissione degli ospiti.

Intanto il sindaco Corsaro è al lavoro per ottenere "che già da domani ci siano gli infermieri dell'Asl per l'assistenza e l'esecuzione dei tamponi".

La situazione è dunque in evoluzione.