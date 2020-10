Covid, Piemonte verso il 100% della didattica a distanza per le superiori

Didattica a distanza al 100% alle superiori, per tutte le classi. E' il provvedimento su cui sta lavorando in queste ore la Regione Piemonte, che potrebbe adottare una nuova ordinanza al riguardo già nelle prossime ore.

In mattinata è previsto un confronto finale con l'Ufficio scolastico regionale, che è già informato della intenzione della Regione. Attualmente, in seguito all'entrata in vigore del Dpcm, la didattica a distanza è stata resa obbligatoria per il 75% delle ore. In pratica una settimana al mese in classe e tre e a casa. Ora si potrebbe decidere un ulteriore giro di vite.

Il provvedimento dovrebbe essere in vigore già da lunedì 2 novembre.