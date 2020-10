Avete un vecchio I-phone o uno smartphone che non usate? Donateli all'Unione Ciechi

Campagna di raccolta dei cellulari in disuso, da parte dell'Unione ciechi e ipovedenti di Vercelli, che proprio in questi giorni festeggia il suo centenario a livello nazionale.

Al Centro di Riabilitazione Visiva di via Dante 71 i soci vercellesi intendono organizzare corsi per l'utilizzo di nuove tecnologie, tra cui l'utilizzo dei cellulari smartphone.

"Se possedete tali cellulari e non li utilizzate più, potrete donarli alla nostra associazione - è l'invito di Claudio Costa - Ci aiuterete così a realizzare i corsi di formazione e dare la possibilità a chi non a mai provato ad utilizzare questa tecnologia".

In particolare, l'associazione cerca I-phone Apple dal modello SE a seguire, o cellulari con sistema android con versione dalla 6 a seguire. "Non importa se non funziona il microfono - spiega ancora Costa - a noi serve solo la funzionalità dello schermo. Attivando l'assistente vocale, infatti, possiamo utilizzarli tranquillamente.

Se vorrete aderire, potrete inviare un whatsapp al 350.50.24.245 oppure inviare una email a uicvc@uiciechi.it Alla consegna del cellulare vi sarà omaggiato a ricordo un simpatico e utile gadget".