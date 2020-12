Brocantage, la grande mostra mercato di novembre

Il prossimo appuntamento con la Fiera del collezionismo e delle curiosità d’antiquariato più popolare del Milanese è fissata nel fine settimana da venerdì 13 a domenica 15 novembre. Se sarà come le precedenti edizioni, ci aspetta un evento davvero unico, che promette di far ripercorrere un viaggio nel passato, tra ricordi e curiosi oggetti di cui non si immaginava neppure l’esistenza.

Chi ama la storia e le cose antiche non può assolutamente perdersi uno degli eventi più importanti del settore. In Italia, infatti, una delle rassegne di maggiore interesse per gli appassionati di antiquariato è Brocantage di Novegro : la molto apprezzata mostra mercato che sta per aver luogo anche quest’anno presso gli spazi espositivi del Parco Esposizioni Novegro, nel territorio di Segrate (provincia di Milano).

Questa rassegna è stata inaugurata per la prima volta nel 1986 da Vincenzo Pagliuzzi, ed è quindi alla sua trentaquattresima edizione. Ogni anno viene organizzata in più tranches, scandita durante l'anno per permettere a più persone possibili di partecipare in qualità di visitatori curiosi e potenziali clienti, ma anche come antiquari ed espositori di oggetti rari e preziosi che affollano in centinaia ogni anno i padiglioni lombardi.

La Fiera prevede l'esposizione di oltre duecento stand che esaltano il tema dell'antichità mostrando ai visitatori oggetti di tutti i tipi, dal mobilio realizzato artigianalmente alle stoviglie d'argento. Il fascino di queste cose può ammaliare persone di ogni tipo ed è un richiamo anche per chi non può permettersi di acquistare oggetti particolarmente preziosi, ma per qualche istante può far volare la fantasia proiettandosi in un passato di fasti e banchetti delle antiche dimore riscoperte grazie alle Giornate FAI .

Ammirare l'antiquariato e partecipare al Brocantage non è questione di comprare un mucchio di soprammobili polverosi, ma essere curiosi di conoscere la storia dietro a ogni oggetto, come un raffinato servizio da tè da esibire all’interno di un’antica cristalliera o una abat jour dell’800 ad ornamento del moderno comodino di design per arricchire di stile la camera da letto . Un esempio di commistione fra antico e moderno, sempre più diffusa e ricercata nelle case del nuovo millennio.

Amare le cose belle non vuole certo dire che bisogna odiare il moderno o che non si sia mai tentato di andare ad acquistare una libreria da Ikea. Tuttavia, chiunque sia attratto dal fascino dei prodotti realizzati tanto tempo fa da artigiani e veri artisti, non può esimersi da una visita fra le meraviglie esposte al Brocantage.

Info utili: