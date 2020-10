Tamponi ai bambini delle elementari: la precisazione del Comune

Per chiarire i numerosi dubbi manifestati in queste ore da tante famiglie, alle quali l’Asl di Vercelli non ha ancora fornito notizie in relazione ai casi di Covid verificatisi nelle Scuole Elementari di Borgosesia, interviene il Comune per tranquillizzare i genitori, precisando che è stato stabilito quanto segue: saranno sottoposti a tampone solo gli insegnanti, che verranno convocati dall’Asl per l’esecuzione del test con tempistiche fissate dall’Azienda Sanitaria stessa; i bambini potranno tornare a scuola dopo 14 giorni di isolamento, a partire dall’ultimo contatto o dalla data che verrà indicata dall’Asl; per quanto riguarda i bambini, il tampone è previsto esclusivamente per quanti avranno manifestato sintomi legati al virus.