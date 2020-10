Pronto soccorso: l'Esercito monta una tenda per ampliare gli spazi

Arriva una tenda dell'Esercito Italiano ad ampliare la capienza del Pronto Soccorso dell'ospedale di Vercelli: l'allestimento dei nuovi spazi è in programma nella giornata di venerdì e consentirà di migliorare la gestione dei pazienti fino a un massimo di 20 unità.

La tenda sarà allestita in un’area del parcheggio interno dell’ospedale Sant'Andrea di Vercelli – piazzale Roncarolo – e servirà ad alleggerire la pressione sul Dea dove, in questi giorni, si conta un numero elevato di accessi – sia per pazienti Covid sia per persone affette da altre patologie.

"La tenda sarà utile per migliorare la gestione dei pazienti fino ad un massimo di 20 unità, sempre nel pieno rispetto della separazione dei percorsi" si legge in una notte dell'Asl.