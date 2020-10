Gattinara dice addio all'ex sindaco Angelo Agosti

Gattinara dice addio ad Angelo Agosti, figura molto nota nel mondo del volontariato cattolico e primo sindaco a essere essere eletto direttamente dai cittadini. Aveva 80 anni e da qualche giorno era ricoverato all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli per l'aggravarsi delle condizioni di una salute che, negli ultimi tempi, si era fatta fragile.

Sposato, padre di tre figli e ormai nonno, Agosti aveva svolto tutta la sua carriera professionale nel mondo bancario.

Alle Comunali del 1993, le prime svolte a elezione diretta, si era candidato sindaco alla guida di una lista civica moderata e, nonostante quelli fossero anni d'oro per la Lega, era diventato primo cittadino. Non era un momento facile: Gattinara si trovava al bivio dopo i lunghi anni di crisi della Ceramica Pozzi ed era alla ricerca di una nuova identità. Nei quattro anni da sindaco (all'epoca i mandati erano più brevi rispetto agli attuali) Agosti aveva aveva messo in campo il suo carattere tenace, meticoloso, a tratti anche spigoloso, ponendo le basi per alcuni progetti che poi si sarebbero realizzati nel corso degli anni successivi, ad esempio l'insediamento e la realizzazione della sede dell'istituto superiore per geometri che aveva riportato in città un corso scolastico di istruzione superiore.

Agosti si era anche trovato a fronteggiare le prime avvisaglie della politica dei tagli alla Sanità che avrebbe poi portato alla chiusura dell'ospedale di Gattinara e, proprio nel corso del suo mandato, aveva costituito il consorzio Casa, per la gestione delle attività socio assistenziali. Al termine del mandato non si era ricandidato e aveva lasciato la vita politica, preferendo dedicarsi al mondo del volontariato e ai suoi hobby.

Era una colonna portante della parrocchia di San Bernardo fin dalla sua costituzione; un punto di riferimento per i parroci che avevano retto la comunità - monsignor Pino Cavallone prima, poi don Gilio Ardissino e successivamente don Renzo Delcorno. Agosti animava la corale, il consiglio parrocchiale ed era stato per tanti anni tra i promotori delle attività di una parrocchia allora ai primi passi, ma sempre dinamica. Seguendo le attività dei suoi figli era stato anche per molti anni un capo scout, attivo e partecipe a tutti i livelli dell'associazione. Appassionato e conoscitore di francobolli, aveva partecipato e organizzato diverse iniziative filateliche.

"Ti guardava fisso negli occhi quando ti parlava, perché aveva la coscienza pulita - ha ricordato in una lettera al sito Gattinara online Diego Costanzo, allora consigliere comunale e oggi referente di ItaliaViva Vercelli - Onesto, corretto... Se lo trovavi in giro per il paese non mancava di chiederti come stavi e con il sorriso ti augurava tutto il bene possibile".

Il rosario verrà recitato giovedì alle 18,30 nella chiesa parrocchiale di San Bernardo, dove, venerdì mattina alle 10,30 verranno officiate le esequie. Agosti lascia la moglie Paola; i figli Alberto, Anna e Alessandra con i rispettivi coniugi; i nipoti Alessio, Maia, Paolo, Sara, Adelaide, Riccardo e Samuele.