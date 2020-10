Trino, tamponi rapidi su ospiti e personale della Rsa: ecco i risultati

Giornata di tamponi rapidi e di controlli all'Ipab Sant'Antonio Abate di Trino, dopo i casi di positività rilevati nei giorni scorsi.

Ad aggiornare con puntualità sulla situazione è il sindaco, Danile Pane: "I tamponi eseguiti sugli 80 anziani ospiti hanno fatto emergere 27 casi positivi, di cui 3 già ospedalizzati ma in buono stato di salute e stabili; gli altri 24 sono invece in struttura, per buona parte completamente asintomatici. Solo pochi presentano qualche linea di febbre e tutti saturano benissimo, nessuno ha esigenza di ossigenazione artificiale".

Nove i casi di positività emersi tra i 35 operatori: 3 di loro hanno qualche sintomo influenzale, gli altri sono completamente asintomatici.

Tutti i positivi, come previsto dal ministero della Salute, verranno ora sottoposti anche al tampone molecolare di conferma: "In molti ospiti è stata rilevata una carica virale molto bassa, e quindi sono già in via di guarigione - commenta Pane -. Sembra paradossale, ma nonostante queste positività, il riscontro è molto buono in quanto quasi la totalità dei positivi è completamente asintomatica, mentre gli altri hanno sintomi simil-influenzali molto lievi. E quindi lo stato di salute in generale, anche dei soggetti più fragili, è molto buono".

E questo, naturalmente, rappresenta un'ottima notizia per le famiglie degli anziani, comprensibilmente in ansia per i loro cari.