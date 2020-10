"Addio Marta, morta a 33 anni: la vita è davvero ingiusta"

A ricordarla, con una toccante poesia sui social, un collega di lavoro:

"Marta è morta, non è più con noi....intorno tutto tace ma, se ascolto, odo ancora i suoi passi, le sue parole e tutto quello che ci ha trasmesso.... Marta non è morta nei nostri cuori e nella nostra vita, perché chi è amato non conosce la morte, perché l’amore fa rinascere la vita..... e lei rinasce per noi mentre, raggiunta la vetta del monte e liberato il respiro dal suo fluire incessante, lascia che il suo spirito spazi sopra di noi e voli alla ricerca di Dio.... Ti abbraccio Marta, con tutto il cuore".