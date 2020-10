LivaNova: "Cassa integrazione, ma nessun taglio a Saluggia"

"La riduzione di personale annunciata il 21 ottobre non coinvolge nessun dipendente della sede di Saluggia o di nessuna delle strutture italiane della società". Una nota stampa di LivaNova viene a chiarire la situazione di incertezza e preoccupazione che si era creata dopo l'annuncio della riduzione del 2% della forza lavoro della multinazionale. Numeri, che, secondo i sindacati, sarebbero andati a colpire proprio lo stabilimento di Saluggia.

leggi anche: LIVANOVA: E' DI NUOVO ALLARME LICENZIAMENTI?

Nella giornata di martedì 27 ottobre, invece, nel corso di un incontro che si è svolto al polo biomedicale di Saluggia, l'azienda ha chiarito con le rappresentanze sindacali che i tagli non riguardano lo stabilimento vercellese né alcun altro sito italiano.

"L’azienda continuerà a usufruire di programmi e strumenti governativi in ​​tutto il mondo per proteggere i lavoratori delle produzioni più critiche attraverso strumenti come la Cassa integrazione in Italia - si legge nella nota -. Purtroppo, LivaNova deve prolungare nuovamente la cassa integrazione a novembre e dicembre per il personale di Saluggia. Quando la domanda lo consentirà, LivaNova farà tornare gli addetti alla produzione al lavoro e riprenderà le attività operative, come è già stato possibile nelle sue altre strutture dove si stanno utilizzando periodi di cassa integrazione come Vancouver (Canada), Houston (USA), San Paolo( Brasile), Mirandola (Italia) e Monaco (Germania)".

La nota prosegue assicurando che "Il management di LivaNova ha lavorato con grande impegno e responsabilità al fine di proteggere durante la pandemia globale di COVID-19 tutti i lavoratori, in particolare quelli che ricoprono ruoli critici per i pazienti e per la produzione. Sebbene l'annunciata riduzione della forza lavoro e il prolungamento della contrazione delle attività produttive siano spiacevoli, questi provvedimenti sono necessari per proteggere il futuro e il valore di LivaNova. Questo continua ad essere un anno molto impegnativo a causa della pandemia di COVID-19 e l'attuale clima economico globale ha avuto un impatto significativo sulle entrate di LivaNova. Inoltre, la salute e la sicurezza dei propri dipendenti rimangono una priorità assoluta per LivaNova e l'azienda continua a implementare varie misure all'interno delle sue strutture per contrastare il virus sulla base delle raccomandazioni del team di esperti LivaNova in salute e sicurezza, del governo italiano e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'azienda riconosce l'impegno di tutti i suoi dipendenti dall'inizio della crisi pandemica e apprezza la loro dedizione nonostante le sfide createsi".