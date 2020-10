siamoaterra: la protesta di bar e ristoranti contro la chiusura alle 18

Con l'hashtag #siamoaterra, mercoledì mattina, alle 11,30, i rappresentanti di ristoratori e baristi aderenti a Fipe Confcommercio saranno in piazza per protestare contro le misure inserite nell’ultimo decreto, che fermano l’attività del settore a partire dalle ore 18.

La manifestazione sarà organizzata in conteporanea in 22 piazze italiane, nel rispetto delle norme anti contagio, e per presentare le difficoltà di un settore che da poco stava risollevandosi dopo il lockdown e che oggi si vede nuovamente costretto ad abbassare le serrande.