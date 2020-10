Quattro revolver e una pistola semiautomatica gettate nel canale Cavour

I carabinieri della stazione di Livorno Ferraris hanno rinvenuto 5 pistole all’interno di un canale.

Nella mattinata di lunedì, su segnalazione di un operaio del Comune di Saluggia che stava eseguendo la pulizia dell’alveo del canale Cavour, i carabinieri della stazione di Livorno Ferraris hanno recuperato un sacchetto di plastica contenente 5 pistole, di cui 4 revolver ed una semiautomatica.

Le armi, alcune delle quali in pessimo stato di conservazione, erano prive di matricola poiché abrasa e quindi probabilmente appartenute alla criminalità che ha deciso di sbarazzarsene. Al fine di poter risalire al proprietario e verificare se eventualmente utilizzate per commettere dei crimini, sono state portate al Ris di Parma per gli accertamenti tecnici di laboratorio e verificare se altresì sono presenti delle impronte che possano permettere di identificare i malfattori che le hanno gettate via.