“I negozianti di via Paggi e altri" ricevuti in Comune: "Grazie per la vostra generosità"

Nel corso della prima emergenza Covid e poi anche nei mesi del difficile post lockdown, hanno continuato a dare un aiuto alle persone in difficoltà, coinvolgndo, in modo spontaneo e informale, negozianti, privati cittadini, volontari.

Il "banco alimentare di via Paggi" rappresenta un aiuto concreto per un'ottantina di famiglia in grande difficoltà e, lunedì pomeriggio, le promotrici dell'iniziativa - Wanna Giuseppina Goddi, Valeria Simonetta e Roberta Rossi, rappresentanti dei volontari “I negozianti di via Paggi e altri", sono stati ricevuti in Comune dall'assessore Ombretta Olivetti e dal sindaco Andrea Corsaro.

Il gruppo, nato spontaneamente durante il primo lockdown, opera autotassandosi e promuovendo cene benefiche per raccogliere fondi seguendo il motto "Chi non ha prende, chi ha può dare”.

"Durante la prima ondata pandemica - spiega Olivetti - queste persone hanno aiutato le famiglie vercellesi in difficoltà, consegnando borse spesa e acquistando articoli di prima necessità. A oggi il loro impegno continua in aiuto allo stato di povertà acuito dal Covid-19.

Ringrazio ancora, dunque, questa rappresentanza del cuore grande dei vercellesi”.