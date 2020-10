Borgo d'Ale: si teme un contagio in un gruppo di giovani. L'appello del sindaco

L'inizio di settimana porta una situazione di allerta a Borgo d'Ale dove due persone giovani sono risultate positive al Covid ma dove si teme che il virus possa essere circolato in un gruppo di giovani che frequentano il paese.

I due positivi, che sono in buone condizioni, sono in quarantena monitorati come da protocolli sanitari. "Altre 5 persone sono state poste in isolamento fiduciario precauzionale - spiega il sindaco, PIer Mauro Andorno -: al momento non presentano sintomi ma hanno avuto contatti con soggetti positivi e, in accordo col Sisp, verranno sottoposta al tampone".

Un'altra persona, rientrata dall'estero, è in quarantena come da disposizioni ministeriali.