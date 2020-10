Torna il virus nelle Rsa: ad Asigliano positivi 22 ospiti e 15 Oss

Il virus torna a presentarsi nelle case di riposo del territorio. Alla Don Fagnola di Asigliano, gli esiti dei tamponi hanno rilevato 22 casi di positività tra gli ospiti, 13 tra gli operatori e 2 tra le suore.

Ma, mentre gli ospiti sono per la gran parte asintomatici, è l'alto numero di positivi tra il personale a preoccupare: con le Oss a casa in isolamento, la direttrice della struttura, si è trovata in difficoltà e ha fatto ufficialmente richiesta all'Asl per sopperire alla carenza di personale.