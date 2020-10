Per Rodari: 3000 persone in diretta

Lo Spettacolo on line realizzato alla Biblioteca Ragazzi del Comune di Vercelli il 23 ottobre, giorno del centesimo compleanno di Gianni Rodari, ha avuto un bel successo. In diretta ci sono state circa 90 visualizzazioni, cioè circa 90 classi delle varie scuole cittadine e non solo. Questo vuol dire oltre 1800 persone, tra alunni e docenti. Successivamente si sono aggiunte altre visualizzazioni, e si è ormai superata quota 630. Complessivamente, quindi, almeno 3000 persone ma forse molte di più, perché sappiamo che essendo ancora on line il video può ancora essere proposto in classe dai docenti. Sono pervenuti commenti positivi e ringraziamenti, come questo, che è comparso su facebook:

Grazie al Comune di Vercelli! È stata davvero una bella esperienza seguita in diretta dalle nostre classi della scuola primaria. Un modo originale per onorare la memoria di un grande autore nel giorno del 100* anniversario della sua nascita.

È doveroso ringraziare tutti e non si può non citare il personale della Biblioteca Ragazzi. Il video resta on line sul. Canale You Tube Piacere, Vercelli. Clicca QUI