Le pagelle della Pro vista a Olbia

SARO

Solita gara attenta: 6,5

HRISTOV

Bella prestazione, mai in affanno: 6,5

MASI

Impeccabile nel primo tempo, nella ripresa un pelo meno: 7

DE MARINO

Una conferma. In forma strepitosa: 7

IEZZI

Bella partita. Prezioso in copertura, ma bravo, oggi, anche in alcuni inserimenti in fascia. E soprattutto autore di un finale in crescendo: 7

GRAZIANO

Fisicità e corsa. Buona prestazione insomma: 6,5

NIELSEN

E’ la bussola del centrocampo, senza di lui la Pro perde in lucidità. Oggi però ha sbagliato più del solito (e lui, in alcune partite, sbaglia niente o quasi): 6

BLAZE

Vivace ma casinaro. Spunti effervescenti abbinati a palle perse o mal giocate: 6

ROLANDO

Marcato a vista, si fa comunque valere: 6,5

ZERBIN

Buon primo tempo, con spunti di alta classe: 6,5

COMI

Quando gli arrivano palloni si rende sempre pericoloso. Purtroppo nella ripresa gli arrivano con il contagocce: 6,5

ERRADI

Gioca con autorevolezza, con maggior convinzione rispetto all'anno passato, e questo è importante: 6,5

ROMAIRONE

Tenace, vivace, poco fortunato: 6

BORELLO

Un paio di spunti notevoli. Sarà prezioso, vedrete: 6,5

PADOVAN

Entra a nove dal termine e fa quello che può, con la giusta determinazione: 6

MODESTO

Peccato per quei venti minuti nella ripresa, quando, in 11 contro 10, la Pro è andata in bambola. Ma 4 vittorie, due pareggi e una sconfitta sono un gran bottino. E poi. L’Olbia oggi ha dimostrato di valere il Grosseto. Campionato nel segno dell’equilibrio, insomma, chi l’ha dura la vince, e il punto di oggi può essere visto come un punto conquistato di un duro cammino: 7