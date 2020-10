Lotteria Italia, come provare a vincere fantastici premi

Ogni anno centinaia di persone tentano la fortuna con la Lotteria Italia. Allo stesso tempo comunque, molti non sanno come funziona questo gioco e vorrebbero scoprire di più in merito a tale argomento. Ebbene, di seguito è possibile trovare tutto quello che occorre sapere su quest'occasione speciale. Ecco quindi cos'è la Lotteria Italia, com'è possibile giocare e quali sono i premi che si possono vincere tentando la fortuna.

Cos'è la Lotteria Italia? Come si gioca? Quali sono i premi che si possono vincere?

Cos'è la Lotteria Italia?

Come prima cosa, è bene conoscere qualche informazione in merito alla Lotteria Italia. Questo gioco in passato veniva conosciuto con il nome di Lotteria di Capodanno. Tale idea nacque nel 1957 e da allora ha accumulato un grosso successo. Non a caso, ad oggi è l'unica lotteria ancora attiva sul territorio italiano, nonostante nel corso degli anni si siano susseguite diverse lotterie come quella di Sanremo oppure quella relativa al premio Louis Braille.

La Lotteria Italia viene seguita attualmente da centinaia di appassionati che tentano la fortuna ogni anno e sperano di vincere premi che possono davvero cambiare la vita di ogni cittadino. In poche parole quindi, si può dire che la Lotteria Italia sia poco più di un gioco casuale, dove la fortuna è il vero fattore determinante. Visto il numero incredibile di partecipanti infatti, le possibilità di vincita sono molto poche, anche se si acquistano molteplici biglietti. Tuttavia, la sua tradizione e la possibilità offerta a tutti di vincere la rendono un evento speciale al quale chiunque dovrebbe partecipare almeno una volta.

Come si gioca?

Giocare alla Lotteria Italia è davvero semplice. Tutto quello che occorre fare è acquistare un biglietto dal valore di 5 euro e custodirlo gelosamente fino al 6 gennaio 2021. Quest'anno è possibile acquistare il biglietto anche online, rimanendo comodamente a casa. I vincitori dei premi giornalieri vengono annunciati quotidianamente durante uno dei programmi più seguiti della televisione.

Quest'anno, il programma scelto è I Soliti Ignoti - Il Ritorno, uno dei programmi più gettonati all'interno del palinsesto RAI, la principale emittente televisiva italiana. Il programma solitamente va in onda alle 20:30 e si protrae fino alle ore 21:20. Non occorre fare altro che seguire la trasmissione e verificare attentamente se si è riusciti a vincere uno dei ricchi premi in palio della fantastica lotteria.

Quali sono i premi che si possono vincere?

A questo punto qualcuno potrebbe chiedersi quali sono i premi che si possono vincere grazie alla Lotteria Italia. Ebbene, si tratta di premi in denaro, dal valore fantastico. Il primo premio infatti, arriva fino a 5 milioni di Euro, una cifra fantasmagorica. Sono previsti anche altri premi per le categorie inferiori, dal valore più basso ma comunque sostanzioso.

Non resta fare altro che acquistare un biglietto il prima possibile e sperare che la Dea Bendata baci la propria stella!