Incendio nel locale lavanderia di un'abitazione

Ha distrutto una lavatrice sistemata in un locale lavanderia l'incendio divampato nella mattina di domenica a Tronzano. Intorno alle 10 una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta in via Crova evitando che le fiamme potessero propagarsi dalla lavanderia all'abitazione limitrofa.

Dopo aver spendo le fiamme, i Vigili del Fuoco si sono occupati anche della messa in sicurezza di tutto il vano interessato: nessuna persona ha riportato conseguenze per l'accaduto.