Distrugge gli autovelox senza accorgersi di essere ripreso dalle telecamere

Filmato dalla video sorveglianza mentre distrugge gli autovelox.

Non c'è limite all'ondata di atti vandalici che, negli ultimi due fine settimana, ha coinvolto Asigliano.

"Mentre noi eravamo alle prese con la salute pubblica, il delinquente di turno abbatteva gli autovelox in viale Della Vittoria e via Giovane Italia - denuncia il sindaco Carolina Ferraris con un post sui social - Sceso dall'auto, però, non si è accorto però di essere ripreso dalle telecamere. Grazie alle riprese sarà denunciato alle forze dell'ordine. Questa gente meriterebbe qualche giorno di carcere oltre che di ripagare i danni al Comune", commenta esasperata il primo cittadino che, proprio poche ore prima aveva emesso l'ordinanza per la chiusura di alcune zone del paese, come il parco comunale (dove si era verificato un raid vandalico la settimana scorsa) e per il divieto di creare assembramento e sostare di notte nella zona della chiesa e in alcune piazzette del paese.